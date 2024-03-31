Ваксель Лев Николаевич 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ваксель Лев Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1811, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

умер 26.11.1885, г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя

Отец
Ваксель Николай Савельевич20.12.1772 г.р.
Мать
Комсова Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ваксель (Пирх) Софья Карловна31.05.1818 г.р.
Дети
Де Фария И Кастро (Ваксель) Софья Львовна18.09.1835 г.р.
Ваксель Екатерина Львовна23.11.1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ваксель Николай Савельевич

Мать: Комсова Александра Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Бракосочетание
23.06.1833

Жена: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Рождение ребёнка
18.09.1835

Дочь: Де Фария И Кастро (Ваксель) Софья Львовна

Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.11.1838

Дочь: Ваксель Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Рождение ребёнка
10.03.1839

Сын: Ваксель Александр Львович

Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Рождение ребёнка
14.08.1844

Сын: Ваксель Платон Львович

Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Смерть
26.11.1885
г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя

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