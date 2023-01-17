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Ваксель Лев Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ваксель Николай Савельевич

Мать: Комсова Александра Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
23.06.1833

Жена: Ваксель Софья Карловна

Рождение ребёнка
18.09.1835

Дочь: Де Фариа И Кастро Софья Львовна

Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1838

Дочь: Ваксель Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна

Рождение ребёнка
10.03.1839

Сын: Ваксель Александр Львович

Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна

Рождение ребёнка
14.08.1844

Сын: Ваксель Платон Львович

Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.11.1885
г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя
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