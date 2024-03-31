Ваксель Лев Николаевич
мужской, родился 1811, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умер 26.11.1885, г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя
ОтецВаксель Николай Савельевич20.12.1772 г.р.
МатьКомсова Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ваксель (Пирх) Софья Карловна31.05.1818 г.р.
Дети
Де Фария И Кастро (Ваксель) Софья Львовна18.09.1835 г.р.
Ваксель Екатерина Львовна23.11.1838 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
23.06.1833
Рождение ребёнка
18.09.1835
Дочь: Де Фария И Кастро (Ваксель) Софья Львовна
Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.11.1838
Дочь: Ваксель Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна
Рождение ребёнка
10.03.1839
Сын: Ваксель Александр Львович
Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна
Рождение ребёнка
14.08.1844
Мать ребёнка: Ваксель (Пирх) Софья Карловна
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.11.1885
г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя