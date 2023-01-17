Ваксель Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти26.11.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
23.06.1833
Жена: Ваксель Софья Карловна
Рождение ребёнка
18.09.1835
Дочь: Де Фариа И Кастро Софья Львовна
Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1838
Дочь: Ваксель Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна
Рождение ребёнка
10.03.1839
Сын: Ваксель Александр Львович
Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна
Рождение ребёнка
14.08.1844
Мать ребёнка: Ваксель Софья Карловна
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.11.1885
г. Раудоне, Виленская губерния, Российская Империя