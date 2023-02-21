Ваксель (Пирх) Софья Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваксель (Пирх) Софья Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1818

Дата смерти

11.05.1894

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1833

Муж: Ваксель Лев Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1835

Дочь: Де Фариа И Кастро Софья Львовна

Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1838

Дочь: Ваксель Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1839

Сын: Ваксель Александр Львович

Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1844

Сын: Ваксель Платон Львович

Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.05.1894
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