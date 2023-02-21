Ваксель (Пирх) Софья Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1818
Дата смерти11.05.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1833
Рождение ребёнка
18.09.1835
Дочь: Де Фариа И Кастро Софья Львовна
Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1838
Дочь: Ваксель Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1839
Сын: Ваксель Александр Львович
Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1844
Отец ребёнка: Ваксель Лев Николаевич
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.05.1894