Ваксель Александр Львович 10.03.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Ваксель Александр Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.03.1839

умер 20.09.1907

Отец
Ваксель Лев Николаевич1811 г.р.
Мать
Ваксель (Пирх) Софья Карловна31.05.1818 г.р.
Супруги
Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна28.01.1844 г.р.
Дети
Салова (Ваксель) Прасковья Александровна02.04.1864 г.р.
Пейкер (Ваксель) Ольга Александровна30.05.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1839

Отец: Ваксель Лев Николаевич

Мать: Ваксель (Пирх) Софья Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович (Ваксель) Мария Александровна

Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
1862

Жена: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1864

Дочь: Салова (Ваксель) Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1867

Дочь: Пейкер (Ваксель) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ваксель Александр Александрович

Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
13.03.1884

Сын: Ваксель Аггей Александрович

Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

Смерть
20.09.1907

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