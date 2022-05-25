Ваксель Александр Львович
мужской, родился 10.03.1839
умер 20.09.1907
ОтецВаксель Лев Николаевич1811 г.р.
МатьВаксель (Пирх) Софья Карловна31.05.1818 г.р.
Супруги
Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна28.01.1844 г.р.
Дети
Салова (Ваксель) Прасковья Александровна02.04.1864 г.р.
Пейкер (Ваксель) Ольга Александровна30.05.1867 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович (Ваксель) Мария Александровна
Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
02.04.1864
Дочь: Салова (Ваксель) Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1867
Дочь: Пейкер (Ваксель) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ваксель Александр Александрович
Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1884
Сын: Ваксель Аггей Александрович
Мать ребёнка: Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Смерть
20.09.1907