Ваксель Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаксель Александр Львович

Ваксель Александр Львович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1839

Дата смерти

20.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1839

Отец: Ваксель Лев Николаевич

Мать: Ваксель Софья Карловна

Бракосочетание
1862

Жена: Ваксель Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1864

Дочь: Салова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1867

Дочь: Пейкер Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ваксель Александр Александрович

Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
13.03.1884

Сын: Ваксель Аггей Александрович

Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Мария Александровна

Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна

Смерть
20.09.1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close