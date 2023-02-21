Ваксель Александр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1839
Дата смерти20.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1839
Отец: Ваксель Лев Николаевич
Мать: Ваксель Софья Карловна
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
02.04.1864
Дочь: Салова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1867
Дочь: Пейкер Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ваксель Александр Александрович
Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1884
Сын: Ваксель Аггей Александрович
Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Мария Александровна
Мать ребёнка: Ваксель Прасковья Алексеевна
Смерть
20.09.1907