Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1844
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
02.04.1864
Дочь: Салова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович
Рождение ребёнка
30.05.1867
Дочь: Пейкер Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ваксель Александр Александрович
Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович
Рождение ребёнка
13.03.1884
Сын: Ваксель Аггей Александрович
Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Мария Александровна
Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович
Смерть
1920