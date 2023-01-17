Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваксель (Львова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.01.1844

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1862

Муж: Ваксель Александр Львович

Рождение ребёнка
02.04.1864

Дочь: Салова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович

Рождение ребёнка
30.05.1867

Дочь: Пейкер Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ваксель Александр Александрович

Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович

Рождение ребёнка
13.03.1884

Сын: Ваксель Аггей Александрович

Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Мария Александровна

Отец ребёнка: Ваксель Александр Львович

Смерть
1920
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