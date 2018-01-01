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Ваксель Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

23.02.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ваксель Александр Львович

Мать: Ваксель Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
1900

Жена: Ваксель Юлия Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Ваксель Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ваксель Юлия Фёдоровна

г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваксель Мария

Смерть
23.02.1926
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