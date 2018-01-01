Ваксель Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти23.02.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1900
Жена: Ваксель Юлия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Ваксель Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ваксель Юлия Фёдоровна
г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваксель Мария
Смерть
23.02.1926