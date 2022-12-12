Ваксель Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаксель Ольга Александровна

Ваксель Ольга Александровна

avatar

Место рождения

г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя

Дата рождения

18.03.1903

Дата смерти

26.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903

Отец: Ваксель Александр Александрович

Мать: Ваксель Юлия Фёдоровна

г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
?.05.1921

Муж: Смольевский Арсений Фёдорович

Рождение ребёнка
23.11.1923

Сын: Смольевский Арсений Арсеньевич

Отец ребёнка: Смольевский Арсений Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1931

Муж: Ржевский Лев Александрович

Бракосочетание
?.09.1932

Муж: Иргенс-Вистендаль Христиан

Смерть
26.10.1932
г. Осло, Норвегия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close