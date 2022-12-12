Ваксель Ольга Александровна
Место рожденияг. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Дата рождения18.03.1903
Дата смерти26.10.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903
г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
?.05.1921
Рождение ребёнка
23.11.1923
Сын: Смольевский Арсений Арсеньевич
Отец ребёнка: Смольевский Арсений Фёдорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1931
Бракосочетание
?.09.1932
Смерть
26.10.1932
г. Осло, Норвегия