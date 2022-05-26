Смольевский Арсений Арсеньевич 23.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Смольевский Арсений Арсеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.11.1923, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 29.08.2003, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Ваксель Ольга Александровна18.03.1903 г.р.
Отец
Смольевский Арсений Фёдорович1884 г.р.
Супруги
Зенченко Наталия Стефановна1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Смольевский Арсений Фёдорович

Мать: Ваксель Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенченко Наталия Стефановна

Смерть
29.08.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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