Смольевский Арсений Арсеньевич
мужской, родился 23.11.1923, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 29.08.2003, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьВаксель Ольга Александровна18.03.1903 г.р.
ОтецСмольевский Арсений Фёдорович1884 г.р.
Супруги
Зенченко Наталия Стефановна1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург