Ваксель (Львова) Юлия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваксель (Львова) Юлия Фёдоровна

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Дата рождения

1876

Дата смерти

22.04.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
1900

Муж: Ваксель Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Ваксель Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ваксель Александр Александрович

г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Смерть
22.04.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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