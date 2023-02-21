Ваксель (Львова) Юлия Фёдоровна
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Дата рождения1876
Дата смерти22.04.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Ваксель Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ваксель Александр Александрович
г. Поневеж (Паневежис), Ковенская губерния, Российская Империя
Смерть
22.04.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния