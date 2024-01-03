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Саламаха Николай

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Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1893

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Саламаха Яков

Мать: Саламаха Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламаха Серафима

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Флоренко (Саламаха) Варвара

Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кравченко (Саламаха) Вера

Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния

Рождение ребёнка
1922

Сын: Саламаха Иван

Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Серафима

Смерть
1956
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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