Саламаха Николай
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1893
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Саламаха Яков
Мать: Саламаха Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламаха Серафима
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Флоренко (Саламаха) Варвара
Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кравченко (Саламаха) Вера
Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Саламаха Иван
Мать ребёнка: (Корецкая) Ефросиния
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Серафима
Смерть
1956
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно