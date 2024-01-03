Флоренко (Саламаха) Варвара
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти?.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: Саламаха Николай
Мать: (Корецкая) Ефросиния
Рождение ребёнка
1932
Сын: Флоренко Анатолий
Отец ребёнка: Флоренко Иван
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Флоренко) Нина
Отец ребёнка: Флоренко Иван
Рождение ребёнка
28.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флоренко Иван
Рождение ребёнка
1942
Сын: Флоренко Иван
Отец ребёнка: Флоренко Иван
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Флоренко) Люся
Отец ребёнка: Флоренко Иван
Смерть
?.07.1991
Похороны
Неизвестно