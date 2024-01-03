Флоренко (Саламаха) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко (Саламаха) Варвара

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Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

17.12.1911

Дата смерти

?.07.1991

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911

Отец: Саламаха Николай

Мать: (Корецкая) Ефросиния

Рождение ребёнка
1932

Сын: Флоренко Анатолий

Отец ребёнка: Флоренко Иван

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Флоренко) Нина

Отец ребёнка: Флоренко Иван

Рождение ребёнка
28.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флоренко Иван

Рождение ребёнка
1942

Сын: Флоренко Иван

Отец ребёнка: Флоренко Иван

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Флоренко) Люся

Отец ребёнка: Флоренко Иван

Смерть
?.07.1991
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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