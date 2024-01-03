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Флоренко Иван

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1942

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Флоренко Иван

Мать: Флоренко Варвара

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Смерть
1945
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
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