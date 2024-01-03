Флоренко Иван
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1942
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Флоренко Иван
Мать: Флоренко Варвара
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Смерть
1945
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области