Флоренко Иван
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1911
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Флоренко Матвей
Мать: Флоренко Килина
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1932
Сын: Флоренко Анатолий
Мать ребёнка: Флоренко Варвара
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Флоренко Варвара
Башикирия
Рождение ребёнка
28.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флоренко Варвара
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1942
Сын: Флоренко Иван
Мать ребёнка: Флоренко Варвара
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Люся
Мать ребёнка: Флоренко Варвара
с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Смерть
1947
Причина смерти: Болезнь