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Флоренко Иван

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Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1911

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Флоренко Матвей

Мать: Флоренко Килина

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1932

Сын: Флоренко Анатолий

Мать ребёнка: Флоренко Варвара

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Флоренко Варвара

Башикирия
Рождение ребёнка
28.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флоренко Варвара

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1942

Сын: Флоренко Иван

Мать ребёнка: Флоренко Варвара

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Люся

Мать ребёнка: Флоренко Варвара

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Смерть
1947
Причина смерти: Болезнь
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