Флоренко Килина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко Килина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корецкий Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Флоренко Михаил

Отец ребёнка: Флоренко Матвей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Флоренко Николай

Отец ребёнка: Флоренко Матвей

Рождение ребёнка
1911

Сын: Флоренко Иван

Отец ребёнка: Флоренко Матвей

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Флоренко Дмитрий

Отец ребёнка: Флоренко Матвей

Смерть
Неизвестно

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