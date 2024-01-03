Флоренко Килина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корецкий Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Флоренко Михаил
Отец ребёнка: Флоренко Матвей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Флоренко Николай
Отец ребёнка: Флоренко Матвей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Флоренко Иван
Отец ребёнка: Флоренко Матвей
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Флоренко Дмитрий
Отец ребёнка: Флоренко Матвей
Смерть
Неизвестно