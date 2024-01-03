Флоренко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Флоренко Матвей
Мать: Флоренко Килина
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флоренко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флоренко ?
Смерть
Неизвестно
Башикирия