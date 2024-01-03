Флоренко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Флоренко Матвей

Мать: Флоренко Килина

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флоренко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флоренко ?

Смерть
Неизвестно
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