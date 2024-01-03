Флоренко Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Флоренко Михаил
Мать ребёнка: Флоренко Килина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Флоренко Николай
Мать ребёнка: Флоренко Килина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Флоренко Иван
Мать ребёнка: Флоренко Килина
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Флоренко Дмитрий
Мать ребёнка: Флоренко Килина
Смерть
1932