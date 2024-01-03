Флоренко Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Флоренко Михаил

Мать ребёнка: Флоренко Килина

Рождение ребёнка
1910

Сын: Флоренко Николай

Мать ребёнка: Флоренко Килина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Флоренко Иван

Мать ребёнка: Флоренко Килина

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Флоренко Дмитрий

Мать ребёнка: Флоренко Килина

Смерть
1932

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