Флоренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлоренко Николай

Флоренко Николай

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Флоренко Матвей

Мать: Флоренко Килина

Рождение ребёнка
1933

Сын: Флоренко Николай

Мать ребёнка: Флоренко Мария

Рождение ребёнка
17.04.1936

Дочь: Черная (Флоренко) Галина

Мать ребёнка: Флоренко Мария

Смерть
?.06.1944
Причина смерти: пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.