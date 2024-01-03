Флоренко Николай
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1910
Дата смерти?.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Флоренко Матвей
Мать: Флоренко Килина
Рождение ребёнка
1933
Сын: Флоренко Николай
Мать ребёнка: Флоренко Мария
Рождение ребёнка
17.04.1936
Дочь: Черная (Флоренко) Галина
Мать ребёнка: Флоренко Мария
Смерть
?.06.1944
Причина смерти: пропал без вести