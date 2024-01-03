Черная (Флоренко) Галина
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения17.04.1936
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1936
Отец: Флоренко Николай
Мать: Флоренко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черный Сергей
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черный Сергей
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черный Сергей
Смерть
2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область