Черная (Флоренко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черная (Флоренко) Галина

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

17.04.1936

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1936

Отец: Флоренко Николай

Мать: Флоренко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черный Сергей

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черный Сергей

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черный Сергей

Смерть
2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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