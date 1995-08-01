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Черный Сергей

Место рождения

с. Елено-Косогорово Кировоградского р-на Кировоградской обл.

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Черный Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черная (Флоренко) Галина

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черная (Флоренко) Галина

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черная (Флоренко) Галина

Смерть
?.08.1995
Похороны
Неизвестно

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