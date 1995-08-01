Черный Сергей
Место рожденияс. Елено-Косогорово Кировоградского р-на Кировоградской обл.
Дата рождения1935
Дата смерти?.08.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Черный Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черная (Флоренко) Галина
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черная (Флоренко) Галина
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черная (Флоренко) Галина
Смерть
?.08.1995
Похороны
Неизвестно