Флоренко Николай
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Флоренко Николай
Мать: Флоренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флоренко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флоренко Надежда
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флоренко Надежда
Смерть
Неизвестно