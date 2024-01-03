Флоренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко Николай

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Флоренко Николай

Мать: Флоренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флоренко Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флоренко Надежда

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флоренко Надежда

Смерть
Неизвестно

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