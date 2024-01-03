Флоренко Надежда
Место рожденияЧеркасская обл.
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флоренко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флоренко Николай
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флоренко Николай
Смерть
Неизвестно