Флоренко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоренко Надежда

Место рождения

Черкасская обл.

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флоренко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоренко Николай

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флоренко Николай

Смерть
Неизвестно

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