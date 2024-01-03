(Корецкая) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корецкая) Ефросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Корецкий Виталий

Мать: Корецкая Анна

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Флоренко (Саламаха) Варвара

Отец ребёнка: Саламаха Николай

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кравченко (Саламаха) Вера

Отец ребёнка: Саламаха Николай

Рождение ребёнка
1922

Сын: Саламаха Иван

Отец ребёнка: Саламаха Николай

Смерть
1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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