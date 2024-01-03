(Корецкая) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Корецкий Виталий
Мать: Корецкая Анна
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Флоренко (Саламаха) Варвара
Отец ребёнка: Саламаха Николай
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кравченко (Саламаха) Вера
Отец ребёнка: Саламаха Николай
Рождение ребёнка
1922
Сын: Саламаха Иван
Отец ребёнка: Саламаха Николай
Смерть
1937
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно