Саламаха Иван
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1922
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Саламаха Николай
Мать: (Корецкая) Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламаха Надежда
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Надежда
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Надежда
Похороны
Неизвестно