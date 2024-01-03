Саламаха Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламаха Иван

Саламаха Иван

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Саламаха Николай

Мать: (Корецкая) Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламаха Надежда

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Надежда

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Надежда

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.