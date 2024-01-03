Саламаха Надежда
Место рожденияс. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламаха Иван
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламаха Иван
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламаха Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно