Саламаха Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламаха Надежда

Место рождения

с. Николаевка Кировоградского района Кировоградской области

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламаха Иван

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саламаха Иван

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саламаха Иван

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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