Саламаха Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламаха Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саламаха Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламаха Орест
Мать ребёнка: Саламаха Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламаха Анна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Саламаха Николай
Мать ребёнка: Саламаха Анна
Смерть
Неизвестно