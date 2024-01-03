Саламаха Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламаха Яков

Саламаха Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламаха Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламаха Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламаха Орест

Мать ребёнка: Саламаха Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламаха Анна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Саламаха Николай

Мать ребёнка: Саламаха Анна

Смерть
Неизвестно

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