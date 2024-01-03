Саламаха Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламаха Серафима

Место рождения

с.Квитка Новоукраинского района Кировоградской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламаха Николай

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саламаха Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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