Саламаха Серафима
Место рожденияс.Квитка Новоукраинского района Кировоградской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламаха Николай
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламаха Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно