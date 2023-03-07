Вострикова (Булавина) Стефанида Фатеева
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Булавин Фатей Семенов
Мать: Булавина Алена Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Востриков Егор Игнатьевич
Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Улита Игнатова
Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно