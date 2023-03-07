Вострикова (Булавина) Стефанида Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Булавина) Стефанида Фатеева

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Место рождения

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Булавин Фатей Семенов

Мать: Булавина Алена Алексеева

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Востриков Агафон Игнатов

Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Востриков Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Улита Игнатова

Отец ребёнка: Востриков Игнат Николаев

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Игнат Николаев

Смерть
Неизвестно
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