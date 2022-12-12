Булавин Фатей Семенов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Булавин Семен Вуколов
Мать: Булавина Наталья Карпова
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Вострикова Стефанида Фатеева
Мать ребёнка: Булавина Алена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булавина Алена Алексеева
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
Неизвестно