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Булавин Фатей Семенов

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Место рождения

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Булавин Семен Вуколов

Мать: Булавина Наталья Карпова

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Вострикова Стефанида Фатеева

Мать ребёнка: Булавина Алена Алексеева

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Алена Алексеева

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
Неизвестно
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