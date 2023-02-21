Булавина (Попова) Алена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Попов Алексей Алексеев
Мать: не указана
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Вострикова Стефанида Фатеева
Отец ребёнка: Булавин Фатей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
1770
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое