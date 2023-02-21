Булавина (Попова) Алена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Попова) Алена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Попов Алексей Алексеев

Мать: не указана

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Вострикова Стефанида Фатеева

Отец ребёнка: Булавин Фатей Семенов

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавин Фатей Семенов

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
Смерть
1770
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 5 Ефремовский уезд РС 1782 Хмелевое
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