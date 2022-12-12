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Востриков Игнат Николаев

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Место рождения

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Востриков Николай Ларионов

Мать: Вострикова Прасковья Парамонова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Востриков Агафон Игнатов

Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Востриков Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Улита Игнатова

Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Стефанида Фатеева

Смерть
1820
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