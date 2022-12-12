Востриков Игнат Николаев
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Востриков Егор Игнатьевич
Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Улита Игнатова
Мать ребёнка: Вострикова Стефанида Фатеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820