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Востриков Агафон Игнатов
Востриков Агафон Игнатов
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Место рождения
Востриково
, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
1780
Дата смерти
1788
Пол
Мужской
Отец
Востриков Игнат Николаев
1762 г.р.
Мать
Вострикова (Булавина) Стефанида Фатеева
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Востриков Игнат Николаев
Мать:
Вострикова Стефанида Фатеева
Востриково
, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1788
Востриково
, Ефремовский уезд, Тульская губерния
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