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Востриков Агафон Игнатов

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Место рождения

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Востриков Игнат Николаев

Мать: Вострикова Стефанида Фатеева

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1788
Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
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