Пыжев Прокофий Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Пыжев Агафон Никитович
Мать: Евфимия Фалимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Пыжева) Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Пыжева) Праскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Пыжева) Лукерья Прокофьевна
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пыжев Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ульяна Осиповна
Смерть
1855