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Пыжев Прокофий Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Пыжев Агафон Никитович

Мать: Евфимия Фалимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Пыжева) Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Пыжева) Праскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Пыжева) Лукерья Прокофьевна

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пыжев Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжев Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Ульяна Осиповна

Смерть
1855

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