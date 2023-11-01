Пыжев Агафон Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1814
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пыжев Никита Алексеевич
Мать: Евдотья Федорова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова
в рекрутах с 1809
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна Агафоновна
Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Агафоновна
Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Агафоновна
Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Пыжев Прокофий Агафонович
Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Фалимонова
Смерть
1814