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Пыжев Агафон Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пыжев Никита Алексеевич

Мать: Евдотья Федорова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пыжев Николай Агафонович

Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова

в рекрутах с 1809
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна Агафоновна

Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Агафоновна

Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Агафоновна

Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Пыжев Прокофий Агафонович

Мать ребёнка: Евфимия Фалимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Фалимонова

Смерть
1814
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