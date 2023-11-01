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Ульяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Праскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерья Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пыжев Григорий Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Прокофий Агафонович

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