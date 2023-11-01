Ульяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Праскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерья Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пыжев Григорий Прокофьевич
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно