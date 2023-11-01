(Пыжева) Праскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пыжева) Праскева Прокофьевна

(Пыжева) Праскева Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пыжев Прокофий Агафонович

Мать: Ульяна Осиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close