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(Пыжева) Праскева Прокофьевна
(Пыжева) Праскева Прокофьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Пол
Женский
Отец
Пыжев Прокофий Агафонович
1790 г.р.
Мать
Ульяна Осиповна
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Пыжев Прокофий Агафонович
Мать:
Ульяна Осиповна
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