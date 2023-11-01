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Пыжев Петр Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пыжев Прокофий Агафонович

Мать: Ульяна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Дементьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Емельян Петрович

Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Иван Петрович

Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна

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