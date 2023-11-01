Пыжев Петр Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пыжев Прокофий Агафонович
Мать: Ульяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Дементьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Иван Петрович
Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Аграфена Дементьевна