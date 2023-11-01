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(Пыжева) Ефросинья Петровна
(Пыжева) Ефросинья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
Пыжев Петр Прокофьевич
1825 г.р.
Мать
Аграфена Дементьевна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Пыжев Петр Прокофьевич
Мать:
Аграфена Дементьевна
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