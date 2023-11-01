(Пыжева) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пыжев Петр Прокофьевич

Мать: Аграфена Дементьевна

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