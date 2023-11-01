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Аграфена Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Петр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Емельян Петрович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич

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