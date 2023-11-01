Аграфена Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Иван Петрович
Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Пыжев Петр Прокофьевич