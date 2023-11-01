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Евфимия Фалимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Самсонов однодв. Льговской округи . д.Мармыжки Фалимон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Агафон Никитович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пыжев Николай Агафонович

Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Татьяна Агафоновна

Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Матрена Агафоновна

Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Пыжева) Дарья Агафоновна

Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Пыжев Прокофий Агафонович

Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович

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