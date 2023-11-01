Евфимия Фалимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Самсонов однодв. Льговской округи . д.Мармыжки Фалимон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Татьяна Агафоновна
Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Матрена Агафоновна
Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Пыжева) Дарья Агафоновна
Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Пыжев Прокофий Агафонович
Отец ребёнка: Пыжев Агафон Никитович