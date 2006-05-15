Морец (Чернявская) Таисия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морец (Чернявская) Таисия Гавриловна

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Место рождения

Малый Суходол

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

15.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: Чернявский Гаврила Илларионович

Мать: Чернявская Алёна Дмитриевна

Бракосочетание
Между 1933 и 1938

Муж: Морец Александр Львович

Рождение ребёнка
24.05.1935

Дочь: Скребец Тамила Степановна

Отец ребёнка: не указан

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1938

Сын: Морец Владислав Александрович

Отец ребёнка: Морец Александр Львович

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1940

Сын: Морец Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2006
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