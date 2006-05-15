Морец (Чернявская) Таисия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1914
Дата смерти15.05.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914
Бракосочетание
Между 1933 и 1938
Рождение ребёнка
24.05.1935
Дочь: Скребец Тамила Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1938
Сын: Морец Владислав Александрович
Отец ребёнка: Морец Александр Львович
Рождение ребёнка
23.03.1940
Сын: Морец Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2006