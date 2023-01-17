Чернявская Алёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1901 и 1912
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Литвиненко Полина Гавриловна
Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: Морец Таисия Гавриловна
Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чернявская Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович
Смерть
1980
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния