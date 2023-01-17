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Чернявская Алёна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1901 и 1912

Муж: Чернявский Гаврила Илларионович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Литвиненко Полина Гавриловна

Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович

Рождение ребёнка
10.05.1914

Дочь: Морец Таисия Гавриловна

Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чернявская Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Чернявский Гаврила Илларионович

Смерть
1980
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
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