Чернявский Гаврила Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1918
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернявский Илларион Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1901 и 1912
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Литвиненко Полина Гавриловна
Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: Морец Таисия Гавриловна
Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна
Смерть
?.06.1918
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чернявская Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна