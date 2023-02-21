Чернявский Гаврила Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Гаврила Илларионович

Чернявский Гаврила Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернявский Илларион Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1901 и 1912

Жена: Чернявская Алёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Литвиненко Полина Гавриловна

Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.05.1914

Дочь: Морец Таисия Гавриловна

Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна

Смерть
?.06.1918
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чернявская Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Чернявская Алёна Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close