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Чернявский Илларион Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернявский Роман Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Чернявская Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чернявский Трифон Илларионович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.08.1880

Дочь: Чернявская Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Гаврила Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Григорий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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