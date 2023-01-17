Чернявский Илларион Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернявский Роман Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чернявский Трифон Илларионович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.08.1880
Дочь: Чернявская Наталья Илларионовна
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Гаврила Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Григорий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно