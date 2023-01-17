Чернявская (Миголева) Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чернявский Трифон Илларионович
Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович
Рождение ребёнка
26.08.1880
Дочь: Чернявская Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернявский Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович
Смерть
Неизвестно