Чернявская (Миголева) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Миголева) Анастасия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Чернявский Илларион Романович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чернявский Трифон Илларионович

Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович

Рождение ребёнка
26.08.1880

Дочь: Чернявская Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Чернявский Илларион Романович

Смерть
Неизвестно
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