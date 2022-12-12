Скребец (Чернявская) Тамила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребец (Чернявская) Тамила Степановна

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Место рождения

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

24.05.1935

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935

Отец: не указан

Мать: Морец Таисия Гавриловна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Между 1951 и 1957

Муж: Скребец Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1957

Сын: Скребец Юрий Петрович

Отец ребёнка: Скребец Пётр Сергеевич

Место жительства
С 1957
Рождение ребёнка
02.02.1959

Сын: Скребец Сергей Петрович

Отец ребёнка: Скребец Пётр Сергеевич

Место жительства
С 1959
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