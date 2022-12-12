Скребец (Чернявская) Тамила Степановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1935
Отец: не указан
Мать: Морец Таисия Гавриловна
Бракосочетание
Между 1951 и 1957
Рождение ребёнка
04.04.1957
Отец ребёнка: Скребец Пётр Сергеевич
Место жительства
С 1957
Рождение ребёнка
02.02.1959
Отец ребёнка: Скребец Пётр Сергеевич
Место жительства
С 1959