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Скребец Юрий Петрович

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Место рождения

Терноватое

Дата рождения

04.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957

Отец: Скребец Пётр Сергеевич

Мать: Скребец Тамила Степановна

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1973 и 1979

Жена: Скребец Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.07.1979

Дочь: Волынец Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Скребец Татьяна Сергеевна

Житомир, Житомирська область
Место жительства
С 1979
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.05.1984

Сын: Скребец Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Скребец Татьяна Сергеевна

Житомир, Житомирська область
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