Скребец Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957
Отец: Скребец Пётр Сергеевич
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1973 и 1979
Рождение ребёнка
24.07.1979
Дочь: Волынец Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Скребец Татьяна Сергеевна
Место жительства
С 1979
Рождение ребёнка
26.05.1984
Сын: Скребец Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Скребец Татьяна Сергеевна