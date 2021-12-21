Скребец (Добровольская) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1973 и 1979
Место жительства
С 1979
Рождение ребёнка
24.07.1979
Дочь: Волынец (Скребец) Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Скребец Юрий Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1984
Сын: Скребец Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Скребец Юрий Петрович