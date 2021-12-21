Скребец (Добровольская) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкребец (Добровольская) Татьяна Сергеевна

Скребец (Добровольская) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Чуднов, Житомирська область

Дата рождения

05.09.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуднов, Житомирська область
Место жительства
С 1956
Чуднов, Житомирська область
Бракосочетание
Между 1973 и 1979

Муж: Скребец Юрий Петрович

Место жительства
С 1979
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.07.1979

Дочь: Волынец (Скребец) Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Скребец Юрий Петрович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.05.1984

Сын: Скребец Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Скребец Юрий Петрович

Житомир, Житомирська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.