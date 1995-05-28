Морец Владислав Александрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1938
Дата смерти28.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938
Отец: Морец Александр Львович
Мать: Морец Таисия Гавриловна
Бракосочетание
Между 1954 и 1956
Жена: Морец Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.1956
Дочь: Позднякова Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Морец Анна Сергеевна
Россия, Горьковская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1963
Дочь: Караваева Галина Владиславовна
Мать ребёнка: Морец Анна Сергеевна
Смерть
28.05.1995
Место жительства
До 1995