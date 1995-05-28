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Морец Владислав Александрович

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Место рождения

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

03.07.1938

Дата смерти

28.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938

Отец: Морец Александр Львович

Мать: Морец Таисия Гавриловна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Между 1954 и 1956

Жена: Морец Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1956

Дочь: Позднякова Ирина Владиславовна

Мать ребёнка: Морец Анна Сергеевна

Россия, Горьковская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1963

Дочь: Караваева Галина Владиславовна

Мать ребёнка: Морец Анна Сергеевна

Смерть
28.05.1995
Место жительства
До 1995
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