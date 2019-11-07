Морец Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорец Александр Львович

Морец Александр Львович

avatar

Место рождения

Оренбургская обл.

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

24.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл.
Бракосочетание
Между 1933 и 1938

Жена: Морец Таисия Гавриловна

Рождение ребёнка
03.07.1938

Сын: Морец Владислав Александрович

Мать ребёнка: Морец Таисия Гавриловна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.04.2001
Первомайский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close