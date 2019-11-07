Морец Александр Львович
Место рожденияОренбургская обл.
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти24.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обл.
Бракосочетание
Между 1933 и 1938
Жена: Морец Таисия Гавриловна
Рождение ребёнка
03.07.1938
Сын: Морец Владислав Александрович
Мать ребёнка: Морец Таисия Гавриловна
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.04.2001
Первомайский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область