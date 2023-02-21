Евсеева Евдокия Ивановна
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иван Борисович
Мать: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
30.01.1863
Рождение ребёнка
17.07.1864
Сын: Евсеев Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
25.03.1866
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
01.09.1867
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
Около 08.02.1874
Дочь: Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
21.02.1878
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Евсеев/кислов? Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Рождение ребёнка
07.02.1884
Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов
Смерть
Неизвестно