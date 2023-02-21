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Евсеева Евдокия Ивановна

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Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иван Борисович

Мать: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
30.01.1863

Муж: Евсеев Григорий Андрианов

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Евсеев Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1866

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Евсеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 08.02.1874

Дочь: Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Рождение ребёнка
21.02.1878

Сын: Евсеев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Евсеев/кислов? Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Евсеев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Евсеев Григорий Андрианов

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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