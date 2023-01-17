Евсеев/Кислов? Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев/Кислов? Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1879

Дата смерти

05.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1879

Отец: Евсеев Григорий Андрианов

Мать: Евсеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 09.12.1900

Сын: Евсеев Александр Семенович

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1911

Сын: Евсеев Петр Семёнович

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1912

Дочь: Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Евдокия Семёновна

Смерть
05.02.1914
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