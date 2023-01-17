Евсеев/Кислов? Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1879
Дата смерти05.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1879
Рождение ребёнка
Около 09.12.1900
Сын: Евсеев Александр Семенович
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1911
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1912
Дочь: Варвара Семёновна
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1914